高雄狼官性侵案遭控封口半年 衛生局長發聲：選擇先救孩子的命

高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，從公家機關系統篩選未成年少女誘騙性侵得逞，案件曝光後引發社會譁然。國民黨高雄市議員李雅靜痛批衛生局封口半年像沒事一樣，嚴正要求衛生局長黃志中下台負責。對此，黃志中透過聲明表示，當「透明」與「生命」衝突時，選擇先保住孩子的命。

高雄市衛生局長黃志中（中）。（資料圖／高雄市衛生局）

黃志中表示，案件發生在他管理的系統裡是他的責任，社會批評、議員質疑、民眾憤怒他都承受。加害者的犯罪行為令人髮指，已被解聘並接受司法制裁，但作為主管機關首長，他必須為管理機制出現問題負責。

針對半年未對外說明遭質疑隱瞞，黃志中解釋，被害人是自殺高風險個案，有複雜家庭問題，處於隨時情緒不穩定的危險狀態。根據精神醫學專業意見，媒體曝光可能導致被害人自殺。他強調當「透明」與「生命」衝突時，選擇先保住孩子的命，如果這讓社會誤解他在掩蓋，這個誤解他承受，但如果重來一次面對同樣兩難，他還是會選擇先救孩子的命。

黃志中指出，半年來立即解聘加害者、配合司法調查、全面清查權限紀錄、啟動管理機制全面檢討改善。他強調一個敗類不代表就能壓垮整個體系，這個犯罪者的惡行絕不能代表高雄市一千多位社安網的專業同仁、更不能代表心衛中心所有社工和心理衛生專業人員都有問題。

曾獲衛福部表揚的高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠（右）。（圖取自衛生福利部社會及家庭署YT）

黃志中表示，心衛中心6個分區、6名執行秘書是全國一致的專業配置，不幸的是那個犯罪者是其中之一。他看著同仁每天面對想自殺的孩子、受虐的婦女兒童、精神疾病患者、破碎的家庭，這些工作極度耗竭充滿壓力，但有人必須扛。他作為局長更要扛著社會質疑、改革壓力、不能再出錯的步步為營。

黃志中呼籲，請不要再用「選妃」、「花名冊」等聳動字眼，每一個這樣的標題都在孩子的傷口上撒鹽，請給她活下去的空間。如果還有其他受害者，請勇敢站出來，壞的是那個犯罪者不是整個制度。

對於下台要求，黃志中回應，下台很容易但問題解決了嗎？換了新局長要多久才能了解案情、重建團隊、接手改革？這段空窗期其他高風險個案怎麼辦？已經啟動的改善機制要從頭來過嗎？他認為真正的負責不是在壓力下退場，而是在罵聲中繼續把事情做對、做好、做完。如果只是換個人漏洞還在、問題沒解決，那叫「切割責任」不是「負起責任」。

黃志中表示，他往前走是因為那個孩子還需要被保護、其他脆弱的生命還在等待、改革不能半途而廢、有些事必須要有人扛到底。他要做的不是應付了事的改革，而是深耕式的管理機制重建，包括把權限管控做到滴水不漏、把稽核機制做到確實有效、把專業訓練做到內化於心、把外部監督做到持續運作。

黃志中強調，知悉何建忠涉性侵害案件後五個月來未曾對外揭露此事，知悉事件之初檢察官即以被害人身心狀況不佳為保護被害人而要求相關人員秉持保密。在這五個月中犯罪嫌疑人被收押的同時，他指定專責醫療團隊照顧被害人，全力協助被害人的身心照顧無一刻鬆懈。為保護被害人選擇不對外揭露性侵事件，這是司法的關照、行政的必要，也是醫療專業上的承擔。

