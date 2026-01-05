高雄狼官性侵案遭質疑封口半年 衛生局長千字文解釋：選擇先保護孩子

高雄市衛生局日前爆發「績優督導」醜聞，現在外界抨擊衛生局長黃志中應下台負責，黃志中則在網路寫下1735字回應，指出被害人是高風險個案，當消息透明跟生命有衝突，他選擇先保住孩子。如果社會誤解他在掩蓋或是有人要求下台，都願意承受，作為局長，他也一肩扛起，扛著不能再出錯的步步為營。

一名曾任職高雄衛生局社區心衛中心執行秘書的何姓男子，去年8月被踢爆，他從輔導的列管個案內聯繫一名少女，強制身體接觸，事後還利用在社會局任職的妻子查詢案件偵辦進度，醜聞曝光引發公憤。

曾任職高雄衛生局社區心衛中心執行秘書的何姓男子涉嫌性侵少女。圖／台視新聞

現在外界也抨擊高雄衛生局長黃志中要下台負責，面對質疑聲浪，黃志中在網路寫下1735字回應，表示當消息透明跟生命有衝突時，他選擇先保住孩子，如果社會誤解他在掩蓋，或是有人要求下台，他都願意承受。但如果重來一次，他仍選擇先救孩子，維護被害人的權利是最大的工作重點。

黃志中也解釋，半年來衛生局不是沒做事，犯罪者的惡行絕不能代表高雄所有專業同仁，作為局長，黃志中也一肩扛起社會質疑與改革壓力，扛著不能再出錯的「步步為營」。

但這些內容藍委柯志恩不買單，怒批1700多字回應，其實是「撇清責任」，綠營議員林智鴻則回擊，事件已進入司法偵辦，要不同黨派的人別再進行政治操作，別再讓被害人二度受傷。

高雄／綜合報導 責任編輯／施佳宜

