高雄狼官性侵案！石崇良：已撤銷績優督導

▲高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠的性侵案件，衛福部長石崇良表示，昨日已行文相關單位撤銷獎項，懲戒流程近期應會有結果。（圖／截自Youtube國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 曾榮獲「強化社會安全網」績優督導表揚的高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠，利用職權肉搜個資、誘騙受其督導輔導的未成年弱勢少女外出，性侵得逞。衛福部長石崇良表示，昨日已行文相關單位撤銷獎項，懲戒流程近期應會有結果；「狼社工」平台則預計1個月內研議設置完畢。

石崇良今日出席立法院司法及法制、衛環聯席會議質詢。被問到高雄心理衛生中心執秘的性侵案，他回應，昨日已正式發公文給相關單位；至於「狼社工平台」的建置預計1個月內研議設置完畢。

廣告 廣告

國民黨立委王育敏詢問，何建忠的社工師執照何時可撤銷。石崇良回應，按照《社工師法》可有2個程序進行，包括法院判決確定後就可依法撤銷。另外還有移付懲戒，在去年10月移付後，當事人當時被羈押禁見，懲戒程序中止，但目前重新啟動後，預計近期會做出決定。

王育敏認為，不可思議、也太過緩慢，事件爆發後僅懲處60萬、1/5公告姓名到網站，懲戒怎麼沒跟上。而根據《性侵害防治法》中央本身就有督導責任，應召集相關會議。

石崇良說，會督促地方社會局盡快進行懲戒，近期知道完整面貌後也召開相關會議 ，通報流程也會持續檢討。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中榮總爆密醫！石崇良喊「不可思議」：不排除重新評鑑

台中榮總遭爆「無照廠商」代醫師執刀！衛福部今發函要查

高雄「績優督導」爆性侵16歲少女！婦援會譴責：高雄市應對其嚴懲