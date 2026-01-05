高雄狼官案封口半年！衛生局長辯保護個資 柯志恩氣炸：傻眼

高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，從公家機關系統篩選未成年少女誘騙性侵得逞，案件曝光後引發社會譁然。對此，國民黨高雄市長提名人柯志恩今（5）日痛批衛生局，自去年6月事發後不僅毫無作為，還全面封口。衛生局長黃志中發文解釋，半年來未對外說明是因被害人為輕生高風險個案，擔心媒體曝光可能導致被害人輕生。

國民黨立委柯志恩。（資料圖／中天新聞）

柯志恩今天邀集國民黨高雄市議員黃香菽、李雅靜、陳美雅、陳麗娜於高雄市議會國民黨團舉辦記者會。多位議員痛批，高市府的螺絲不只是鬆了，根本是掉光光，近年衛生局接連出大包，包括毒鯛魚烏龍檢驗案、心衛中心職場霸凌案，還有這次性侵案，顯示衛生局行政管理完全失控。

議員們進一步表示，最讓人氣憤的是，此次少女遭性侵案件事發半年之久，衛生局卻毫無作為，沒有說明、沒有檢討、沒有道歉，更沒有高雄市長陳其邁最會的震怒作為，反而是掩蓋事件、全面封口，後續處理態度讓大家無法接受，嚴正要求黃志中立刻下台。

曾獲衛福部表揚的高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠（右）。（圖取自衛生福利部社會及家庭署YT）

黃志中在臉書社群發表1735字的長文指出，加害者的犯罪行為令人髮指，已被解聘並接受司法制裁。但作為主管機關首長，他必須為管理機制出現問題負責。他表示，半年來他們沒有對外說明，社會質疑他們隱瞞，因被害人是輕生高風險個案，有複雜家庭問題，處於隨時情緒不穩定的危險狀態。根據精神醫學專業意見，媒體曝光可能導致被害人輕生，當透明與生命衝突時，他選擇先保住那個孩子的命。

對此，柯志恩痛批，保護少年的個資本來就有SOP，她也相信媒體會善盡職責來保護這些少年、少女，但黃志中竟以媒體曝光可能導致被害人輕生作為自己掩蓋事實的理由，大家實在無法接受。她不禁想問黃志中有沒有搞錯方向，他竟然可以用這個角度來詮釋這件事情，真的讓她非常傻眼又生氣。

