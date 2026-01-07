高雄狼社工性侵案延燒！石崇良下令撤銷績優督導、1個月建查詢平台

記者簡浩正／台北報導

高雄市衛生局前心衛中心績優督導何建忠爆發性侵醜聞，引起社會震驚。衛福部長石崇良今（7）日證實，昨已行文相關單位撤銷獎項，何男社工師執照是否撤銷，懲戒流程近期應會有結果；對於「狼社工查詢」平台，則承諾1個月內研議設置完畢。

據了解，42歲的何建忠曾於112年榮獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚獎項，身為心衛中心苓雅分區最高層級主管，負責自殺防治、兒少保護、家暴及性侵害個案的管理與處遇，沒想到卻利用職務之便在後台資料庫中挑選性侵對象。檢方日前偵結，依涉犯妨害性自主罪嫌求處10年6個月徒刑。

石崇良今至立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議，針對衛福部組織調整的相關法案提出報告會中有多名立委質詢高雄市心理衛生中心前執行秘書何建忠，利用權限查詢列管輔導少女個資並誘騙性侵。

其中，立委黃國昌質疑，何男的社會安全網績優督導何時會撤銷？石崇良回應昨日已正式發公文給相關單位；另針對是否比照醫事人員性別事件資訊專區，建制被稱為「狼社工查詢」平台，則允諾1個月內研議設置完畢。

立委王育敏則問，何男的社工師執照何時撤銷？石崇良表示，按照《社工師法》有2個程序撤銷，一個是有法院確定判決後，依法撤銷；另一個是移付懲戒，確實去年10月有移付，但因為當事人當時被羈押禁見，所以逞戒程序中止無法繼續進行，現在又重新啟動，預計近期會做出決定。

王育敏無法接受，直言「這不可思議且太緩慢」，如果何男8月就已被記2大過免職了，懲戒怎麼沒跟上來？石崇良說，會督促地方社會局盡快進行懲戒，近期知道完整面貌後，也召開相關會議，會持續精進通報流程，目前主要是檢討資訊取用的權限。

