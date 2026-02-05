「高雄獎」名單揭曉 陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷首獎

（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄市立美術館今天揭曉「2026高雄獎」獲獎名單，首獎由陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷3人奪得。此屆共有358名海內外藝術家角逐，獲獎作品2月7日至5月3日在高美館展出。

高美館表示，高雄獎邁入30週年里程碑，此次決選評審團由召集人林宏璋領銜，邀集王俊傑、林平、陳貺怡、劉俊蘭等館長級人物組成。評選出的3名首獎得主，創作議題涵蓋農業時空重構、戰爭創傷及歷史空間重置。

陳亮璇的作品「橫山豐水」以日本水梨在台嫁接歷程隱喻土地關係；張宸瑋「Volkswagen Transporter T5.gltf」利用3D影像技術將毀損汽車轉譯至布料，省思俄烏戰爭；楊傑懷「Working Holiday」則以偽紀錄片形式探討勞動交換與歷史空間。

高美館表示，在特別獎項部分，何創時書法篆刻類特別獎由紀冠地以「落葉系列—秋意濃」獲得，作品將流行歌曲轉化為具現代感的書寫意境。聚和國際環境永續特別獎得主是簡莉芸「分岔的情境：遺忘與書寫」，作品連結SDGs「健康與福祉」指標，從生命經驗辯證記憶消逝。

此外，5名評審特別獎得主分別為吳秉祈、洪瑄、李婷歡、温晉豪、阮柏遠，由評審以個人專業視角各自推選。高美館指出，今年參賽者包含15名外籍藝術家，展現高雄獎作為國際藝術平台的公共價值。（編輯：黃世雅）1150205