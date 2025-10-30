高雄獲「年度卓越城市獎」 陳其邁：不斷努力自我超越
高雄市 / 綜合報導
高雄「演唱會經濟」領先全台！因為接連迎來不少國際巨星演出，帶動上億觀光產值，讓高雄在城市治理的評鑑中，一舉奪下「年度卓越城市獎」殊榮，市長陳其邁也率團出席頒獎典禮，強調會不斷地努力自我超越，更要跟其他首長，以及獲獎城市學習。
高雄市長陳其邁說：「我就是那一個要頒獎前，一直打電話問說今年到底怎麼樣的人。」連獲獎都要親自電話確認才放心，高雄市長陳其邁率領市府團隊出席「標竿城市」頒獎典禮，榮獲「年度卓越城市」的殊榮，也在「永續幸福城市」的評選中排名六都第二。
高雄市長陳其邁說：「去年我們是第一名，今年是第二名，這個代表城市的治理，這個不能一刻的鬆懈，要不斷地努力自我超越，所以今天來是特別來跟，所有的首長獲獎城市學習。」
獎項滿載而歸，而在環境保護與社會進步等組別也分別獲獎，其中包含高雄交通局的行人安全政策，還有演唱會粉紅經濟，帶動周邊上億觀光產值掀起話題，更一舉拿下首獎。
高雄市長陳其邁說：「演唱會其實只是其中一個例子啦，因為像這種大量的這個疏散，那也包括這些人流在整個城市之間的，不管是消費啦，住宿啦，這個都會跟城市的生活息息相關。」
陳其邁接著分享，如何在高雄推動淨零永續，讓綠色生活融入城市當中，也透露當市民將，日常幸福貼在社群媒體時，一切的辛苦都變得值得，高雄市長陳其邁說：「非常非常大的一個壓力，不過這種甜蜜的負擔，才能夠今天站在這個獎台獲獎，這個是我們高雄市的驕傲。」強調城市治理是一刻都不能鬆懈，要讓世界看見高雄，是一座持續創新的城市。
更多華視新聞報導
BLACKPINK高雄演唱會萬人散場 陳其邁視察交通疏導
全球250大幸福城市出爐 台北排名第46、高雄桃園也入前百
高雄特搜隊馳援花蓮 陳其邁加碼115年增編千萬採購
其他人也在看
五月天跨年演唱會11/9開賣！6場次時間地點、售票時間、票價座位一次看
五月天今年跨年演唱會時間出爐，12/27、12/28、12/31、1/1、1/3、1/4將在台中洲際棒球場舉辦6場《五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版》，除了有絢爛舞美、巨型球幕、智慧螢光海等精美設計，展現五月天跨世代搖滾魅力，12月還有台中Maydayland 特製五大球將登場，更多限定驚喜、地點和資訊詳情都將陸續公布。五月天跨年演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
廖慶松任金馬62評審團主席 林嘉欣當判官成「嬌」點
第62屆金馬獎評審陣容曝光，由資深剪輯師、監製廖慶松出任評審團主席，金馬影后林嘉欣更是其中「嬌」點，他表示：「非常榮幸受邀擔綱此任務，電影的力量不只在鏡頭之間，更在每1次選擇背後的真誠與勇氣，我期待與評審團夥伴以開放、公正、嚴謹的眼光，讓真正動人的作品被看見、被記住。」太報 ・ 1 天前
金士傑、黃秋生坐旁邊 黃鐙輝金馬入圍超佛系：不敢遐想
電影《左撇子女孩》今（28）日舉行首映記者會。導演鄒時擎率主演蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、夏騰宏、趙心妍、張允曦（小8）與林嫣齊聚亮相。入圍本屆金馬男配角獎的黃鐙輝除了該片，也有演出舒淇執導的電影《女孩》，２部片更在同天上映。黃鐙輝笑說：「幾年前《美國女孩》與《金錢男孩》都有入圍金馬，我也都有演，所以以後什麼男孩、女孩電影可以都來找我，我是『入圍吉祥物』！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃鐙輝談家庭和樂「吵架就給錢！」 蔡淑臻冷漠對「女兒」先認不溫柔
代表台灣角逐2026奧斯卡最佳國際影片的電影《左撇子女孩》，今（28）日在台盛大首映。黃鐙輝無論在片場或宣傳時，都扮演著「暖男」角色，不時說笑話逗大家開心。他也分享家庭和樂秘訣：「這部電影會告訴你，不要自以為的對別人好，有時候可能是一種情勒反而會傷害人。」語畢又不改幽默本色補充：「有話就直球對決！吵自由時報 ・ 1 天前
啦啦隊女神一粒為高雄電影節美食帶路 XR DREAMLAND票房破百萬
為期17天的2025高雄電影節已於10月26日晚間圓滿落幕，本屆總票房一舉突破新台幣350萬元，吸引超過3萬人次進場觀影，最引人注目的是，主打沉浸式體驗的「XR DREAMLAND」單元表現尤為突出，該單元票房衝破百萬，逾萬售票席次近7成完售。展場設計更榮獲2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎殊榮。此外，XR展區在短短三週內創造了驚人的10萬人次到訪參觀，這些數據皆創下高雄電影節史上多項新紀錄。鏡報 ・ 3 小時前
WirForce2025表演與舞台活動搶先看，11月13日至16日台北花博登場
WirForce 2025秉持為玩家服務的精神，不斷聆聽社群的聲音，從玩家視角出發挖掘最有趣的玩法，力求打造最貼近玩家的遊戲盛會。今年一如既往為遊戲愛好者帶來大量豐富的內容，以更高密度的表演與全新活動，於11月13日至16日在花博園區打造滿足玩家全方位娛樂的專屬遊樂場！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
2026春夏臺北時裝週開幕，台劇登上伸展台用時尚說故事，孫淑媚美出新高度，楊一展、鳳小岳走完直接領金鐘
2026春夏臺北時裝週在這座城市的文化中心正式開場，以一句充滿能量的口號——《Fashion, Action!》拉開序幕。臺北時裝週 SS26 隆重揭幕，今年的開場有別以往，讓時尚首度攜手文化部聯手詮釋「服裝定義人生marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 5 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 15 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 2 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 17 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 18 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 18 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前