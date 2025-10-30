高雄獲「年度卓越城市獎」 陳其邁：不斷努力自我超越

高雄市 / 綜合報導

高雄「演唱會經濟」領先全台！因為接連迎來不少國際巨星演出，帶動上億觀光產值，讓高雄在城市治理的評鑑中，一舉奪下「年度卓越城市獎」殊榮，市長陳其邁也率團出席頒獎典禮，強調會不斷地努力自我超越，更要跟其他首長，以及獲獎城市學習。

高雄市長陳其邁說：「我就是那一個要頒獎前，一直打電話問說今年到底怎麼樣的人。」連獲獎都要親自電話確認才放心，高雄市長陳其邁率領市府團隊出席「標竿城市」頒獎典禮，榮獲「年度卓越城市」的殊榮，也在「永續幸福城市」的評選中排名六都第二。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁說：「去年我們是第一名，今年是第二名，這個代表城市的治理，這個不能一刻的鬆懈，要不斷地努力自我超越，所以今天來是特別來跟，所有的首長獲獎城市學習。」

獎項滿載而歸，而在環境保護與社會進步等組別也分別獲獎，其中包含高雄交通局的行人安全政策，還有演唱會粉紅經濟，帶動周邊上億觀光產值掀起話題，更一舉拿下首獎。

高雄市長陳其邁說：「演唱會其實只是其中一個例子啦，因為像這種大量的這個疏散，那也包括這些人流在整個城市之間的，不管是消費啦，住宿啦，這個都會跟城市的生活息息相關。」

陳其邁接著分享，如何在高雄推動淨零永續，讓綠色生活融入城市當中，也透露當市民將，日常幸福貼在社群媒體時，一切的辛苦都變得值得，高雄市長陳其邁說：「非常非常大的一個壓力，不過這種甜蜜的負擔，才能夠今天站在這個獎台獲獎，這個是我們高雄市的驕傲。」強調城市治理是一刻都不能鬆懈，要讓世界看見高雄，是一座持續創新的城市。

原始連結







更多華視新聞報導

BLACKPINK高雄演唱會萬人散場 陳其邁視察交通疏導

全球250大幸福城市出爐 台北排名第46、高雄桃園也入前百

高雄特搜隊馳援花蓮 陳其邁加碼115年增編千萬採購

