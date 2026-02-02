高雄玄鷲山高邑雲天宮抽國運籤 下下籤示警馬年恐不平靜

高雄市鳥松區玄鷲山高邑雲天宮主持曾俊豐，手捧關聖帝君抽出的明年丙午年「國運籤」。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 高雄市鳥松區玄鷲山高邑雲天宮，曾因多次準確預測國勢流年上過媒體焦點，引起各界高度關注。今年農曆12月15日(國曆2月2日)下午5點，雲天宮主神關聖帝君再抽出明年丙午年「國運籤」，得出第38號下下籤，意謂馬年恐是不平靜的一年，要注意戰爭和天災，台灣在秋冬將迎來數十年一遇的低溫。

雲天宮除固定科儀外，最具代表性的信仰特色為「年度國運籤」，由帝君親抽、宮方解籤，成為台灣宗教界少數兼具文化與精神象徵的儀式。雲天宮抽「年度國運籤」的傳統自2007年開宮以來從未中斷，每年農曆12月15日(今年為國曆2月2日)由關聖帝君親自抽出隔年的「國運籤」，農曆正月15日上元節(今年為國曆3月3日)由宮方正式解讀籤意，逐月說明流年運勢。

2022年台灣東部接連大震，而雲天宮年初抽國運籤時，關聖帝君就預言，壬寅年農曆4月或9月附近，全台恐有大地震之兆，尤其東部、南部最為嚴重，宜小心為要。剛好台東池上規模6.8強震就發生在農曆9月附近的8月22日，地點也符合東部、南部條件，有信眾將此文PO上網引發熱議。

雲天宮循傳統儀式，首先由主持曾俊豐化疏文向關聖帝君秉告將求丙午年「國運籤」，再由主任委員徐錦強抽籤，值班爐主洪東星擲筊，前面9支籤均未獲帝君首肯，一直到第10支抽出第38號籤，方連續擲出三聖筊，其籤詩為「蛩吟唧唧守孤幃，千里懸懸望信歸。等得榮華公子到，秋冬括括雨霏霏。」為下下籤。

雲天宮主持曾俊豐表示，籤詩第一句「吟唧唧」有三個口，表示上天在考驗人是否言而有信，說話小心有口舌之災，同時也警示科技雖然很好很方便，但會造成人情淡薄，平日要多問候家人、孝順父母、對朋友有義；一旦人與人之間越來越疏離，感情越來越渙散，就只能靠災難讓人心重新回來。

他強調，丙午年的國運籤與乙巳年類似，也是天災人禍頻傳的一年，國際局勢動盪不安，比較嚴重的可能會有戰爭和天災，「千里懸懸望信歸」就像當兵時只能住軍營，有家歸不得；另外八月起，受極端氣候影響，台灣的天氣會變得又濕又冷，可能是幾十年來少有的低溫，甚至接近零度，這時候也盡量不要去寒冷的國家。

曾俊豐也提醒，今年第一季經濟狀況還可以，但國曆三、四月時可能會發生很大的泡沫化，有投資股票的要留意見好就收。不過，他也說國運籤主要是做為參考，宗教主要是勸人向善，希望達到教化人心的目的。

