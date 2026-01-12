高雄率先電話民調 賴瑞隆懇託支持：今天當選明天馬上可上工

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

備戰九合一大選，民進黨縣市首長將進行初選的台南市、高雄市與嘉義縣，預計今（12）日開始執行民調，今晚將率先進行高雄市。對此，民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆回應，他具備高市府、立委各10年的經驗，「今天當選，明天馬上可以上工」。





賴瑞隆今早在左營、楠梓區進行車隊掃街，並於行程中短暫接受媒體聯訪。他表示，剛剛收到中央黨部電話通知，今天要進行高雄市長初選民調，要拜託所有支持他的市民朋友，今晚6時至10時30分在家裡顧電話，守住賴瑞隆與高雄。

賴瑞隆指出，他具備市府、立委各10年的經驗，也爭取高雄6000億的建設經費，更擔任過建設局專委、觀光局主秘、新聞局長與海洋局長等職務，有充分的市政經驗，「今天當選，明天馬上可以上工」，因此要拜託市民朋友，今晚幫賴瑞隆顧電話，讓他能在初選過關。

綠營高雄市長初選立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑爭取，國民黨則確定由立委柯志恩出戰，預計於今日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日正式公告台南市、高雄市與嘉義縣參選人提名名單。

