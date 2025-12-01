高雄率先響應聯合國IVY2026 數千志工齊聚揭開「國際志工永續發展年」序幕

高雄市於卅日下午在高雄市文化中心圓形廣場，盛大舉辦「二○二五國際志工日暨第二十一屆金暉獎頒獎典禮」，這次活動主題為「金暉光彩：創造非凡」，高雄市藉此率先在全球響應聯合國倡議的「二○二六國際志工永續發展年（IVY2026）」，以實際行動展現台灣志工能量，提前一年為國際志工年揭開序幕。(見圖)

主辦單位今(一)日說明，該活動旨在凸顯志願服務在全球永續發展目標(SDGs)中的重要性，強化台灣志工在國際議題上的參與度，並以素有「志工奧斯卡」之稱的金暉獎，表揚過去一年在社會服務領域表現傑出的志工與團隊。

廣告 廣告

高市府社會局蔡宛芬局長表示，全高雄市有超過十一萬的志工分佈在各個角落，在社會福利、交通、環保等各個領域協助政府；她也邀請更多民眾投入志願服務，讓高雄市成為永續發展的都市。

活動現場氣氛熱烈，千名志工齊聲呼喊「璀璨志工，就在高雄，快樂志工就是我」以及「IVY2026國際志工年」，空拍畫面捕捉到數千名志工以磅礡的隊伍與旗幟，展現出高度的熱情與團結，場面相當震撼。

高雄市志願服務協會趙美玲理事長指出，大家因為愛站出來一同響應IVY2026，所有人的善念與心力將會凝聚，讓世界看到台灣的志工永不缺席。

今年金暉獎共表揚二十四位個人志工，以及包括志願服務團隊、企業團體志工以及家族志工的團體獎得主，涵蓋社福、急難救助、醫療、教育、藝術人文等多元領域；得獎團隊包括社團法人高雄市樹子照顧服務事業發展協會志工隊、高雄市立美術館志工隊、聖功醫療財團法人聖功醫院志工隊、Happy志工隊、香光志工服務隊、高雄市鼓山區中山國小志工隊、山達基志工服務隊以及遊戲力社會企業志工隊。這些榮譽除了是對個人及團隊努力的最大肯定，也將激勵他們持續投入更多元的志願行動。

志願服務不僅是城市治理的重要夥伴，更是提升社會韌性、促進包容與永續發展的核心力量；透過高雄的率先啟動，期盼高雄經驗能成為全國表率，串聯各縣市志工共同迎接IVY2026，使台灣在國際志願服務版圖上持續發光，將善的行動推向全世界。