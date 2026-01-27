高雄玉竹商圈"塗鴉亂象頻傳" 路牌.反光鏡都遭殃

南部中心／莊舒婷、廖錦雄、陳凱茂 高雄市報導

高雄玉竹商圈有一條巷子，原本有些許精美的彩繪圖畫，吸引觀光客打卡拍照，不過現在不只牆面佈滿塗鴉，就連路牌、反光鏡也都遭殃，里長說，這個情況已經很久了，但陸續也都會出現新的塗鴉，也不知道到底是誰畫的。

高雄玉竹商圈巷弄「塗鴉亂象頻傳」 路牌、反光鏡都遭殃

告示牌背面出現黑色塗鴉，一旁反光鏡也淪陷。（圖／民視新聞）

牆面布滿各種塗鴉，有線條、有文字還有色塊等等，再看看一旁透明玻璃門窗，也變得不太透明了，放眼望去，各式圖樣層層堆疊，讓原本寧靜的巷道，多了一股壓迫感。民眾：「覺得有點誇張，應該是在半夜的時候畫的吧。」民眾：「塗鴉本來就是非法的，他們就是覺得好玩。」民視記者莊舒婷：「原本這裡是漂亮的彩繪巷，有像是這樣子蓮池潭的畫作，吸引很多觀光客來這裡拍照，不過現在不只牆面被畫得亂七八糟，就連路牌也遭殃。」

廣告 廣告

高雄玉竹商圈巷弄「塗鴉亂象頻傳」 路牌、反光鏡都遭殃

巷弄牆面佈滿塗鴉，路牌也遭殃。（圖／民視新聞）文衡一路的巷弄路牌，黑白色塗鴉覆蓋，都快看不清，走到巷口看看，反光鏡、告示牌後方也沒放過，位在高雄的玉竹商圈，緊鄰高雄捷運中央公園站，交通便利，而且平價服飾密集，吸引許多年輕人和學生聚集，里長說，當初找了本土的年輕畫家，來幫忙畫圖，但陸續卻出現一些不知名的胡亂塗鴉，而且還愈來愈多。高雄市新興區玉衡里里長蔡瑞彬：「出入讓你抓不到時間啦，他們很厲害畫畫就走掉了，這已經好幾次好久好久，現在也還有新的圖案一直再來，你說要去抓他很難，他不一定是本地的人，他有很多是外國人。」民眾：「有時候會增加一些啦，有時候突然瞄到，欸怎麼好像又多一個圖案出來了。」明明就張貼了請勿塗鴉的警告，但塗鴉客似乎沒在怕，警方則表示這個月沒有接獲相關報案，知名商圈巷弄變成這副模樣，不僅不太美觀，也恐怕影響觀光意願。

原文出處：高雄玉竹商圈巷弄「塗鴉亂象頻傳」 路牌、反光鏡都遭殃

更多民視新聞報導

SUPER JUNIOR高雄巨蛋連唱三場 逾3萬粉絲帶動經濟

1.25億元併購OK超商太便宜？從加盟體系看懂美廉社真正買下的是什麼

鄰居洗澡被看光了…網揭百葉窗「半透明」危機！

