高雄現今年首例登革熱！台籍男自印尼返國確診 市府啟動緊急防治

防疫團隊針對居住地周邊掛設防疫捕蚊燈監測。（高市衛生局提供／紀爰高雄傳真）

高雄市衛生局6日公布115年首例登革熱境外移入確定病例，50多歲本國籍男性長期在印尼工作，因農曆春節於2月3日返國，1月31日在印尼時即有發燒、肌肉痠痛症狀，曾自行服用感冒藥，返國後身體仍不適，2月4日就醫，抽血檢驗登革熱NS1快篩陽性，隔天PCR陽性確診，現正住院治療中，市府防疫團隊已動員進行相關防治工作。

根據疾管署統計，今年全國登革熱境外移入個案截至昨日共9例，感染地以東南亞國家為主；另美洲地區登革熱及屈公病疫情持續，鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等，則持續有登革熱病例發生。

防疫團隊針對居住地周邊啟動地毯式孳生源巡查。（高市衛生局提供／紀爰高雄傳真）

自登革熱流行地區入境旅客配合事項圖卡。（高市衛生局提供／紀爰高雄傳真）

籲請醫師落實TOCC問診。（高市衛生局提供／紀爰高雄傳真）

由於正值寒假及春節連假將近，出國旅遊機會增加，衛生局提醒民眾前往疫情發生地區旅遊，穿著淺色長袖衣物、使用政府核可防蟲藥劑，旅宿處留意紗窗、門等防蚊設施。

為避免境外登革熱病毒進入社區擴散風險，衛生局持續「決戰境外」防疫策略，民眾入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼酸痛等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，完成登革熱NS1快篩採檢，等待快篩結果，可獲得500元禮券。

另外，入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費）、機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2500元通報獎金。

衛生局提醒，自高風險區入境14日內，若有登革熱疑似症狀，請盡速前往登革熱整合式醫療合約院所就醫，同時主動告知醫師活動史，以利醫師早期診斷、早期防治，避免病毒進入社區造成疫情擴散，保護同住家屬及親友。

