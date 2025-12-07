高雄瑞豐夜市騷亂 男騎他人機車拒檢逃逸遭逮

（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄瑞豐夜市昨晚發生拒檢逃逸事件，一名少年在警方盤查時拒提供身分資料，並轉身逃逸，警方施以保護管束帶返派出所。少年稱因車牌遭註銷，借用友人車牌行駛，警方已製單舉發。

高雄市政府警察局左營分局今天指出，昨天晚間11時50分接獲通報，瑞豐夜市停車場內疑有機車懸掛他車車牌，警方立即派員前往查處。

警方到場發現1輛懸掛其他號牌的機車，但17歲少年駕駛在面對警方盤查時，拒絕提供身分資料，消極不配合且不願接受盤查，並轉身逃逸逕行穿越馬路；員警隨即上前追緝，並基於維護現場其他民眾安全，對少年施以保護管束，將其帶返派出所調查。

經警方調查，少年騎乘的機車是向友人借用；少年則供稱，因自有車牌已註銷，才向他人借號牌懸掛使用行駛。

警方依道路交通管理處罰條例第12條第1項第5款，對其懸掛他牌行為製單舉發，並依法扣車；牌照部分依「牌照借他車使用」另案舉發。此外，查少年未滿18歲，另涉無照駕駛機車舉發在案，並通知家長。（編輯：吳素柔）1141207