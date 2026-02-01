高雄環保隊員涉毆行人 大學生見義勇為壓制獲表揚

（中央社記者張已亷高雄1日電）馬姓高雄環保局清潔隊員1月底騎電動車在人行道上逆向，碰撞行人發生口角，馬男涉毆打對方，遭上前勸阻的大學生壓制，詢後依傷害等罪嫌移送。警方將公開表揚大學生見義勇為。

高雄市政府警察局楠梓分局員警今天說明，55歲馬男1月30日下午騎乘電動自行車，在惠民捷道往楠梓新路的人行道上逆向行駛，與70歲林姓行人發生碰撞，雙方因此發生口角，馬男涉嫌徒手毆打林男，勸架的林男妻子也遭波及。

警方表示，當時一名21歲簡姓大學生路過並上前勸阻，與馬男拉扯後將其壓制在地，簡男在過程中也受傷。員警到場後，依傷害罪現行犯逮捕馬男，詢後移送橋頭地檢署偵辦。

警方指出，馬男民國114年10月間曾因行車糾紛，涉嫌持磚塊威嚇，經員警帶返釐清，雙方當事人皆無明顯傷勢，互不提出告訴。

警方表示，這次馬男涉毆行人，對於簡姓大學生見義勇為、不懼危險，迅速阻止及壓制嫌犯，將傷害降到最低，共同打擊犯罪，維護治安等英勇事蹟，警方將擇日公開表揚。

警方指出，目前受理三方互提告訴，但楠梓分局將依簡男等3人正當防衛事實、事證，報請檢察官據以偵辦，另將強化各人行道巡邏，確保民眾安全。

警方提醒，民眾若遇攻擊，應迅速遠離並尋求保護及報警處理，避免近身對抗，建議利用隨身物品自衛，等待警方到場排除。

高雄市政府環保局表示，馬男為楠梓清潔中隊隊員，任職超過20年。他在30日下班時間因行車糾紛與民眾發生衝突，已由警方偵辦。

高雄環保局指出，對於馬男行事不當，將送環保局職工考核會議處，並先暫停其勤務執行。（編輯：陳清芳）1150201