高雄環境教育博覽會高鐵左營站登場 分享校園環教成果

高雄市教育局在高鐵左營站，舉辦環境教育博覽會，將透過動靜態展示和闖關活動，讓民眾了解學校所推動環境教育課程，同時透過具體行動，落實環境教育。

「2025永續高雄・環境教育博覽會—低碳小旅行×淨零綠校園」5 、6日連續2天在臺鐵新左營站登場。高雄市教育局主秘歐素雯表示，期待透過兩天的博覽會，讓師生、市民藉由闖關活動一同學習，瞭解學校推動環境教育具體行動與課程，並透過搭乘大眾運具或使用環保餐具等方式落實淨零行動。

高雄市環境教育輔導小組召集人及文府國小校長黃意華表示，今年多數學校以「行動學習×淨零永續」為主軸，透過展攤、市集、互動闖關等形式，讓民眾在體驗中瞭解目前環教趨勢、行動與成果。

今年成果展集結17個動態展攤及多所學校靜態成果，內容涵蓋減碳、能源轉型、資源循環、生物多樣性等主題，邀請民眾闖關體驗，一起以行動實踐2050淨零目標。

為鼓勵師生及民眾踴躍參與，活動期間出示搭乘大眾運輸工具、騎乘YouBike微笑單車等證明，即可兌換造型貼紙；另使用環保餐具打卡上傳粉絲頁或IG限動，即可兌換小禮。此外，環球購物中心新左營車站也加入行列，鼓勵館內攤商共同響應減塑、循環使用、低碳飲食，讓永續行動融入日常消費情境，歡迎師生及民眾5、6日領取闖關卡進行闖關，響應淨零行動，活動期間為12月5日（星期五）上午9時至下午4時、12月6日（星期六）上午9時至中午12時止。