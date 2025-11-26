高雄生態回暖 黑琵紫蝶雙報到

高雄茂林生態公園今年紫斑蝶度冬數量明顯回升，約2萬隻蝶群停棲，較去年大幅增加。（林雅惠攝）

高雄冬季生態同步回暖！茄萣溼地11月迎來近百隻黑面琵鷺現身；茂林生態公園今年紫斑蝶度冬數量也大幅增加，園區約2萬隻停棲，較去年的數千至1萬隻成長數倍，兩大棲地雙雙呈現蓬勃生態。

黑面琵鷺每年秋冬自韓國、日本南下遷徙，高雄茄萣溼地是重要停歇地，市府公園處生態觀察員在11月第一周實地巡查時，驚喜記錄到近百隻個體於水面振翅覓食，為今年候鳥季正式拉開序幕。

觀察員指出，黑琵今年抵達時間較往年稍晚，研判與氣候變遷造成遷徙時序延後有關，而近年溼地棲地逐步改善，使黑琵回訪更加穩定。

同樣迎來生態回穩跡象的還有茂林紫蝶幽谷，今年茂林生態公園約有2萬隻紫斑蝶停棲，整體茂林區蝶量突破10萬隻，相較去年因工程施工、東北季風、暖冬及颱風破壞蜜源植物等因素，導致蝶群難以入谷、度冬量跌至低點，今年明顯回升。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，紫斑蝶越冬高度依賴穩定氣候，去年因植被移除與枝條修整，使冷風灌入谷內，屬棲地功能暫失，並非族群衰退。今年工程完成後，樹冠層恢復、微氣候穩定，加上補植約1000棵高士佛澤蘭供應蜜源，蝶群得以重新入谷停棲。

目前茂林生態公園可見蝶群大量展翅、吸蜜，形成集中群落景象，預估12月中旬後蜜源逐漸凋謝，蝶群將往谷中心移動越冬，族群規模可望於明年1月達到新一波高峰。

黑面琵鷺與紫斑蝶回流，顯示高雄沿海與山谷棲地條件正穩定復原，觀察員指出，相關生態監測將持續進行，成為掌握族群變化與棲地調整的重要基礎資料。