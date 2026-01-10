高雄產學公益跨界結盟 攜手打造地方創生平台化新商模

產學攜手啟動結合學術、產業、市集與公益的地方創生平台化合作。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 地方創生正從活動導向，走向平台經濟。聚商股份有限公司營運長吳思旻與集來樂有限公司執行長莊欣儀，攜手義守大學副教授黃建富及高雄市真美好創新教育協會劉克明博士，昨(9)日在聚商股份有限公司會議室簽署合作意向書(MOU)，正式啟動一項結合學術、產業、市集與公益的地方創生平台化合作。

這次合作核心在於將「短期市集」升級為「長期可擴張的平台商模」，透過「學生 × 平台 × 市集 × 公益」的架構，先以實體市集進行產品與市場驗證，再將具潛力商品導入平台商城長期上架，累積品牌數據與銷售動能，形成從創意孵化到商業變現的完整閉環。

廣告 廣告

聚商平台提供商品上架、品牌定位與包裝優化、金流與物流整合、數位行銷曝光、銷售數據分析及跨境通路等模組化服務，協助學生與微型創業者以低成本進入市場，並透過數據回饋機制持續優化產品與通路策略，加速商模成長。

此外，合作團隊同步導入資源媒合與支持系統，整合政府青創、鳳凰及高齡創業等政策資源，搭配創業工具包與陪跑輔導，建立可被複製與擴散的地方創生平台模式。相關單位指出，未來將以高雄為首站示範，逐步拓展至其他縣市，打造跨區域的地方創生數位生態系。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

下週一冷氣團剛走卻會更冷？氣象署曝：「這地區」恐只剩8度

美印貿易談判破裂! 只因莫迪不願打電話給川普? 印官員說出憂慮關鍵

四方跨界結盟，啟動結合學術、產業、市集與公益的地方創生平台化合作。 圖：翻攝畫面