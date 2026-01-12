高雄產官學「職」前大點名！ 串連20校41企厚植青年職場實力

「2025大港青年職涯成果分享會」，結合產官學致力推動青年職涯發展。 圖：高雄市青年局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府青年局致力推動「職對你有港覺」青年職涯發展計畫邁入第5年，已成為「產官學」合作育才的最佳示範，透過高雄市政府政策領航，串聯在地大專院校與高中職的育成能量，並結合優質企業的實戰場域，帶領青年直擊產業第一線。11日青年局在PINWAY駁二8號倉庫舉辦「2025大港青年職涯成果分享會」，完整呈現產官學三方緊密合作、共同厚植高雄青年職涯的具體戰果。

青年局長林楷軒表示，市府致力推動青年職涯發展，青年局進而推動「職對你有港覺」計畫，結合「產官學」三方的深度合作，不僅是職涯探索，更是串接校園與產業需求的核心橋梁。市府作為政策平台，積極與學校、企業建立長期「戰略夥伴」關係，讓青年在求學階段即能透過職場體驗，精準對接未來職涯方向。他說，未來青年局將持續加碼，擴大這股產官學合力的導航能量，讓高雄學子在適性發展的舞台上發光發熱。

成果分享會中，學員分享「職場開箱」的心路歷程，青年局也特別頒發感謝狀給長期相挺的產學界代表。多位企業代表與校方人士一致認為，透過政府機關的媒合與資源投入，能有效弭平產學落差。企業能提前培育未來的即戰力，學校能精進課程的實用性，學生則能透過實地互動校準方向，達成產官學「三贏」局面。

華泰電子人力資源處經理鄭宜芳分享，自從「職對你有港覺」計畫開辦至今，華泰已與青年局合作5年，這段期間青年局扮演了極為關鍵的推手角色，協助企業將最新的產業趨勢向下紮根。透過產官學平台的資源整合，讓產業端得以走進校園，吸引優秀人才留在家鄉發展，朝產學共融、人才永續的目標邁進。

另外，柏文健康事業股份有限公司公共關係部經理吳幸樺表示，自2023年起與青年局攜手合作以來，深刻感受到參與計畫的學員都具備高度發展潛力。在參訪過程中，學員展現主動學習的態度與積極投入的精神，不僅呼應健身工廠所強調的「專業、正面態度與熱忱」核心價值，也進一步彰顯高雄重視青年培育、為青年點燈的城市願景。

「產官學的媒合，讓我們看見職場的真實模樣！」榮獲心得競賽高中職組冠軍的三民家商觀光事業科呂承恩說，實際走入企業場域後，發現職場競爭力不僅來自課堂，更需要解決問題的實戰能力。參與計畫的中山附中輔導室樊主任亦指出，透過系列活動讓學生有機會能踏出校園直擊產業現場，建立對產業現況的具體認知，讓職涯發展從校園就有更務實的想像藍圖。

青年局指出，去年計畫持續增加校園連結，首度與國立中山大學、國立高雄餐旅大學、高雄醫學大學、國立旗山農工及中華藝校等指標性校園合作，領域橫跨科技、軟體、餐旅、醫學與多媒體等。統計至今，已串聯20所學校與41家優質企業，透過多元職涯課程與體驗，協助青年一步步勾勒職涯發展藍圖。

