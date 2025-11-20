高雄田寮也遭人棄置大量垃圾 垃圾同樣來自台南

高雄市田寮區高41線道19日被發現遭人棄置大量垃圾，環保局破袋檢查發現這些垃圾同樣來自台南。（圖：高雄市環保局提供）

高雄月世界一處山坡地日前遭不法集團棄置大量家庭垃圾，高雄市環保局花了2天時間才終於清光，不料，19日晚間又接獲通報，田寮區也遭人棄置垃圾，經破袋檢查發現，垃圾同樣來自台南，研判是同一個集團所為，已報請檢警偵辦，並漏夜將這些垃圾清運完畢。（溫蘭魁報導）

才清完月世界的垃圾山，高雄市環保局19日又接獲通報，田寮區高41線道也遭人惡意棄置大量垃圾，環保局副局長高宗永說，經派員破袋檢查，發現，這次的垃圾同樣來自台南：「經過我們破袋檢查發現，產源是台南的垃圾，研判是同一犯罪集團所為。」

環保局出動垃圾車和抓斗車漏夜清理，20日上午已全部清運完畢，總共運走13車次的垃圾。

高雄市環保局連夜調派垃圾車和抓斗車清理，20日上午已將垃圾全部清運完畢。（圖：高雄市環保局提供）

環保局表示，已報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，掌握到是台南的清除業者將垃圾運往高雄的岡山和燕巢轉運，再派車將垃圾載到月世界棄置，研判業者疑似關閉車上的GPS或轉移到沒有GPS的車輛載運垃圾。

市長陳其邁表示，除惡務盡，非法業者一個都跑不掉：「檢方跟警方都已經掌握特定的犯罪對象，一個都跑不掉。我們一定除惡務盡，嚴懲這種違法亂紀的這些相關的行為。」