高雄田寮又現台南垃圾山！疑跨縣市集團作案

▲高雄燕巢月世界山近日被踢爆有垃圾山。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 高雄燕巢知名景點「月世界」附近近期遭爆有10噸垃圾山，且經查疑似是外縣市垃圾偷倒，而高雄市環保局昨（19）夜又接獲通報，田寮區高41線道遭棄置垃圾，經派員破袋檢查，發現又是台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。

環保局昨夜已立即調派人力機具，漏夜清查，並於今日上午加派人力檢拾，已完成環境復原，計清運13車次。環保局表示，該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元～300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。

廣告 廣告

此外，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。

環保局強調，本案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭黃會後火線延燒！周軒狠戳要害 黃國昌新北動向成最大問號

鄭黃會淪執政黨批鬥大會？綠營反擊火力全開！吳思瑤20字狠評

何志偉拋桃園「2大可惜」惹議！在地人點名前朝砲火全開