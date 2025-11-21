高雄田寮百公噸垃圾山他們幹的！橋檢再揪9核心成員 里長伯父子檔聲押

李有財父子在高雄岡山區經營侑鴻公司，租用鐵皮屋作為棄置廢棄垃圾的轉運站。橋頭地檢署提供

高雄知名地景「月世界」日前遭非法棄置大量垃圾，近五層樓高的垃圾山嚴重破壞環境。橋頭地檢署經縝密蒐證，本月19、20日連兩天發動南高屏大搜索，一舉查獲涉案的3家清運公司及9名嫌疑人，其中岡山區碧紅里里長李有財、李子森父子檔及清運車司機施山正涉案重大，複訊後遭檢察官聲請羈押禁見，另名負責把風的蘇姓男子已於19日聲押獲准。

橋頭地檢署檢察官嚴維德18日起指揮高市刑大、岡山分局、保七總隊第三大隊及環境部南區環境管理中心等單位組成專案小組，會同高市環保局、林保署屏東分署前往遭傾倒的山坡地現場進行履勘，發現遭傾倒的家庭垃圾規模龐大，估計達數百公噸。

專案小組掌握嫌疑人線索後，發現岡山區碧紅里里長李有財及其子李子森在高雄岡山區經營侑鴻公司，租用鐵皮屋作為棄置廢棄垃圾的轉運站，另查出其他多家公司涉案，立即於19、20日連續兩天兵分多路前往台南市、高雄市的貿毅公司、勗瑞公司、侑鴻公司等3家清運公司，以及岡山區的圓鑫茶行等處執行搜索，並同步傳喚、拘提里長李有財、李子森父子與司機施山正、把風人員蘇邦誠以及清運公司業者等共9人到案說明，其中率先到案的蘇邦誠已於19日遭法院裁定羈押。

至於里長李有財、李子森父子檔與司機施山正等3人經檢方複訊後，同樣被依涉嫌違反《廢棄物清理法》及《組織犯罪防制條例》罪嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，橋院將於今晚召開聲押庭。



