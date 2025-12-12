高雄甲仙地震竟和1月「嘉義大埔地震」有關？氣象署：留意後續餘震

記者簡浩正／台北報導

高雄市甲仙昨夜連環震，氣象署表示以第2起4.7地震的影響較大，所以昨晚有對嘉義縣市和台南市發布國家級警報。（圖／氣象署提供）

高雄市甲仙昨夜連環震，根據氣象署的發布地震訊息，第1震發生在深夜10時49分，第2震在10時59分，第3震則在11時19分，芮氏規模分別為4.7、3.5和4.7。因屬極淺層地震，讓外界好奇「該不會是大地震的前震吧」。對此，氣象署地震預報中心今（12）日表示，地震主因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，在東海岸的花東縱谷是縫合線的地方，該處的地質條件相當脆弱；另，今日清晨4時24分的台南楠西地震，則歸類在大埔地震的餘震序列裡面。

中央氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，昨日深夜地震發生的深度大約8公里左右，為淺層地震，因此在震央附近的民眾會感受地震搖晃程度相當劇烈。他說，以昨晚10時49分、11時19分這2起地震規模都是4.7，主要4級震度在大埔、桃源、楠西這3個地方。並以第2起地震的影響較大，所以昨晚有對嘉義縣市和台南市發布國家級警報。

地震主要成因，邱俊達表示，因菲律賓海板塊與歐亞板塊相互碰撞，在東海岸附近花蓮縱谷這邊是縫合線的地方，應力會向西傳遞，震央附近受到向北隱沒的力量與歐亞板塊向東隱沒的兩股力量互相拉扯，因此該處地質條件相當複雜且脆弱。

今日清晨4時24分的台南楠西地震，氣象署表示歸類在大埔地震的餘震序列裡面。（圖／氣象署提供）

他說，今年1月21日發生的嘉義大埔地震在附近，嘉義大埔地震發生後的應力有做一些調整。而今日清晨4時24分的台南楠西地震，則歸類在大埔地震的餘震序列裡面。

至於後續影響，邱俊達表示，規模4.7的地震不會去講說餘震多大，不過昨晚地震附近的地區還會有應力調整，所以附近可能還是會發生比較小的地震，民眾要注意防震安全。

