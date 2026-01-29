高雄甲仙春節新亮點 「2026甲仙新春尋喵季」偶呀吉引領開跑

「2026甲仙新春尋喵季」街區藝術探索活動2月6日開跑。（朱窈慧翻攝）



迎接農曆新年，高雄市甲仙區公所將於2月6日至22日舉辦「2026甲仙新春尋喵季」街區藝術探索活動，以原創角色「偶呀吉」為引領，結合多元公共藝術、故事情境與趣味互動任務，邀請民眾漫步甲仙街區，透過實地尋寶重新認識山城文化底蘊與生活樣貌。





甲仙位於南橫公路關鍵節點，以森林步道與山景聞名，近年更成為重機與自行車族的熱門休息站。莫拉克風災後，甲仙轉型觀光與在地文化發展，甲仙商圈理事長推動「貓巷」彩繪計畫，並於2023年啟動《甲仙貓元年城市IP計畫》，透過原創角色與故事世界觀，強化地方品牌形象。

區公所表示，今年活動以「偶呀吉」為核心，延續甲仙芋筍節經典IP角色故事，發展成「偶泥家族」敘事樣貌，並推出春節專屬「守護畫石」探索任務。活動期間，「偶呀吉」將以彩繪、馬賽克、半立體雕塑、剪紙及羊毛氈等多種形式，散布街區20處角落，並設置大型氣偶裝置作為視覺亮點與活動指引。民眾可領取尋蹤地圖，完成「20＋1」集章挑戰，掃描作品QR Code收集數位印記，完成任務即可兌換限量活動紀念品。活動不僅活化街區空間，也結合在地商圈與社區藝術家現地創作，讓藝術走入日常生活，並鼓勵民眾透過社群分享甲仙風景，擴大地方能見度與觀光效益。





高雄市政府民政局指出，春節是返鄉與團聚的重要時刻，透過「尋喵季」活動，不僅活絡在地文化，也帶動山城觀光發展，讓民眾深入體驗地方生活之美。

甲仙區長劉德旺希望民眾來到甲仙，透過藝術與故事放慢腳步，細細品味山城文化與生活溫度，讓藝術成為陪伴地方永續發展的力量，一同守護並傳遞山城獨特魅力。

