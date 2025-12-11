高雄甲仙深夜連3震！最大規模4.7 網驚恐：該不會是大地震的前震吧

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

高雄甲仙區昨（11日）深夜出現三連震，導致當地居民徹夜難眠。根據中央氣象署資料顯示，三起地震分別在深夜10點49分、10點59分和11點19分發生，芮氏規模依序為4.7、3.5和4.7。對此，許多高雄網友紛紛驚恐討論「地震又來，連環震耶，不用睡了，該不會是大地震的前震吧？」

第一起地震在晚上10點49分發生，位在高雄市政府北北東方約71公里，地震深度8公里，芮氏規模4.7。（圖／中央氣象署）

根據據中央氣象署資料顯示，第一起地震在晚上10點49分發生，位在高雄市政府北北東方約71公里，地震深度8公里，芮氏規模4.7；而僅過10分鐘便發生第二起地震，深度同樣8公里、芮氏規模3.5；11點19分又發生第三震，芮氏規模再達4.7，深度8.2公里。

僅過10分鐘便發生第二起地震，深度同樣8公里、芮氏規模3.5。（圖／中央氣象署）

接連發生三起地震，引發高雄網友驚恐討論「我開始怕了」、「高雄地震，牛牛翻身了」、「晃得好明顯」、「地震又來，連環震耶，不用睡了，該不會是大地震的前震吧？」

11點19分又發生第三震，芮氏規模再達4.7，深度8.2公里。（圖／中央氣象署）

此外，今（12日）清晨4點24分，台南楠西區也發生規模4.0地震，地震深度8.9公里，位在台南市政府東北方36.4公里，台南最大震度達4級。

今（12日）清晨4點24分，台南楠西區也發生規模4.0地震，地震深度8.9公里，位在台南市政府東北方36.4公里，台南最大震度達4級。（圖／中央氣象署）

