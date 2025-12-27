高雄男上路前吸了「這玩意」 11分鐘內連撞8車釀4人傷

【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市一名40歲吳姓男子開車上路，短短11分鐘內竟在大寮區3處路口發生車禍，最後一起在九和路還逆向連撞6車，一共造成吳男在內共4名駕駛受傷，吳男並無酒駕，但坦承開車前吸食喪屍菸彈（依托咪酯），經唾液檢測為楊姓反應，毒駕肇事，被依公共危險罪嫌送辦。

高雄市消防局26日晚間7時許接獲通報，大寮區九和路11號前有車禍事故、多位民眾受傷，立刻派遣人車馳援，到場時發現是連環車禍，疑似一部轎車釀逆向衝撞停等紅燈的6部車輛，共有3名傷者受到輕傷，應急處置後送醫救治。

廣告 廣告

林園警分局收到通報，派遣中庄所、交通分隊員警到場處理，初步調查，肇事的是40歲吳姓男子，他逆向行駛闖禍，員警施以酒駕，酒測值為零，見他有些愰神，詢問下吳男才說自己有抽喪屍菸彈，員警以唾液快篩果然呈現陽性反應，涉及毒駕肇事將他帶回警所偵辦。

不料警方一查，這起車禍已經是第三現場，吳男吸毒後神智不清，先是再光明路二段、市道188線先擦撞一部轎車，造成對方駕駛受傷，又在河堤路、義和路口再撞上另部車輛，最後開到九和路連撞6車，短短11分鐘內行駛5.3公里路程共撞上8車，釀成4人受傷，實在有夠離譜，詢後依公共危險罪送辦，並依道交條例開罰3萬以上、12萬元以下罰鍰，移置保管車輛並吊扣駕照1到2年。

警方調查後發現，吳男11分鐘內發生3起車禍事故，共撞8車釀成4人受傷。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

專訪｜許瑞奇從直男到變裝皇后 自曝「有點變態地享受」！認父母曾擔憂演藝路

除夕訂位秒殺！台北遠東香格里拉「客房變專屬包廂」擴大應戰

Suzuki以「冒險生活」為題出擊 東京改裝車展概念車搶先曝光

