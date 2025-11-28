高雄男丟錢包皺成8字眉！台中暖警霸氣掏1千「想還錢就捐弱勢」網狂讚

記者潘靚緯／台中報導

高雄一名24歲男子25日晚間到台中市西屯區一家超商購物後，準備騎機車返回高雄時，突然發現錢包掉了，慌忙前往中市警第六分局工業區派出所求助，警方立即著手調查，過程中發現報案男子站在機車旁發呆，一臉憂愁，眉毛皺成「倒八字」，詢問之下才知道男子身上沒現金也沒有網銀，同行女友也沒帶錢，這時員警陳弘瑋霸氣從口袋掏出1千元塞給男子救急，霸氣稱：「不用還我了，想回饋就幫忙捐給弱勢團體吧」，波麗士大人的愛心讓男子非常感動。

廣告 廣告

員警帶男子重回超商調閱監視器，追尋失蹤錢包的下落，男子同行女友拍下員警的背影在臉書發文感激。(圖／翻攝畫面)

高雄24歲男子在網路發文，分享自己遇到暖警的經歷，表示25日晚間騎機車到台中市西屯區工業區一家超商，買完東西後，準備返程時才驚覺錢包不翼而飛，趕緊到工業區派出所報案，員警立即調閱監視器，發現錢包掉落在超商外的機車區，被一名穿著保全外套、年紀約五、六十歲的男子撿走，員警陳弘瑋與其他同仁則拚命比對、追查到聯繫，一路忙到深夜，協助報案人釐清狀況。

經過一番折騰、做完筆錄後已是半夜，由於男子並未申請網路銀行，同行女友恰巧也沒帶錢包，恐怕沒辦法騎回高雄，男子擔心得站在機車旁靜靜發呆，眉毛皺成「倒八字」，員警陳弘瑋得知男子的困境後，直接從口袋掏出1千元塞進男子手裡，表示「這個給你，就不用還我了。如果真的想回饋，可以幫我捐給弱勢團體。」。

台中市工業區派出所員警陳弘瑋表示，因不忍心看男子煩惱不知如何回高雄，才會出手相助。(圖／翻攝畫面)

男子當場愣住，急忙想交換電話或帳號方便日後歸還，不料員警陳弘瑋卻笑著回絕：「不用不用啦，你們路上小心就好。」，在異鄉遇難卻獲得暖心員警溫情相助，宛如在寒冷的夜晚還有暖心的太陽照撫，特地在臉書發文大力感謝，形容員警陳弘瑋「熱心、大愛又有耐性」，貼文一出，立刻引起網友熱議，紛紛留言表示：「這警察太暖了吧！」、「真真正正的人民保母！致敬！」、「比賭神還帥的背影」。

員警陳弘瑋得知自己的善舉被民眾po上網，相當靦腆，僅表示因為當天看錢包失蹤的男子很困擾，一臉不知所措，眉頭都變成八字眉，才會上前詢問，得知男子狀況後決定自掏腰包，「當下也不知道該說什麼，怕他們不好意思推託，就說路上小心這樣」。

更多三立新聞網報導

阿布達比轉機被警察帶走！雲林男被拘杜拜曝原因：應是「同名同姓」冤枉

台中22歲通緝犯「尿遁」躲盤查脫鞋狂奔 才跑300公尺軟腳遭逮捕

少女遭性侵恐懼隱忍10年 成年不忍了提告！法官憑「1佐證」判惡狼8年

台旅客阿布達比轉機遭「武裝警」帶走失聯3天 旅行業者：快聘律師自救

