高雄男久未上班！警破門驚見情侶1死1命危 17歲女友驗出高濃度藥物
【緯來新聞網】高雄一名25歲洪姓男子，因多日未上班失聯，9日晚間同事報案，員警前往租屋處發現，洪男和女友雙雙倒臥床上無意識，立刻施以緊急救護送醫，但洪男宣告不治，17歲少女則命危搶救中。警方初判現場無外力介入或打鬥痕跡，但垃圾桶內留有不明藥物包裝，且少女體內驗出含有藥物成分，全案仍有待進一步調查釐清。
高雄三民區發生情侶1死1命危命案。（圖／翻攝自Google Map）
洪男平日在建案工地當臨時工，因久未上班，同事發現不對勁，特地前往其租屋處查看，但敲門無人應答，屋內還飄散異味，隨即報警處理。警方獲報後趕抵現場，經破門發現洪男和女友一同倒臥在床上。
據了解，洪男已經明顯死亡，女友則仍有一絲氣息、沒有意識，緊急送往醫院搶救，院方驗出體內有「高濃度藥物反應」，急救後轉入重症加護病房，目前仍處於危險觀察期。
警方指出，這對情侶年齡相差8歲，2人交往約2個月並同居，少女是中輟生，原本在飲料店打工，但已經離職。現場沒有發現打鬥或破壞痕跡，初步排除外力介入，不過屋內垃圾桶留有疑似似鎮靜安眠成分的不明藥物包裝，租屋處大門內側被膠帶封死，詳細事發原因還有待調查，全案已報請高雄地方檢察署相驗。
★ 珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮 ★
