高雄男休旅車停賣場不翼而飛 警方以車追人

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名張姓男子承租大賣場停車格，停放一輛韓國KIA休旅新車，沒想到愛車竟然不翼而飛，警方追查確認被人偷走，以車追人追緝中。

張姓男子剛買一輛韓國KIA休旅車，每月向楠梓區一間大賣場承租停車格，不料他前天前往開車，赫見愛車不翼而飛，經調閱賣場監視器畫面，發現愛車被人開走，當晚趕緊報警處理。

張男今天網路PO文，稱2把鑰匙都在他身上，車子也沒有借人開，並無任何債務糾紛或欠款，號召網友幫忙尋車。

廣告 廣告

楠梓警方據報展開調查，調閱賣場監視器畫面，確認張男車輛被人偷走，正擴大調閱路口監視器畫面，深入追查車輛下落，以車追人清查歹徒逃逸路線，進一步追緝嫌犯身分及下落，以釐清案情。

【看原文連結】

更多自由時報報導

南市前消防局長與女密友涉賄收押 基層嘆：臨老入花叢晚節不保......

沒違停擋風玻璃卻被貼紙條 車主氣噗噗報案警方這麼說

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

驚悚!高雄騎士左轉遭直行車衝撞 機車噴飛起火

