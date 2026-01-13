高雄男低頭滑手機煞不及！ 86歲嬤慘被撞飛路中央躺不起

高雄男低頭看腳踏板釀禍，86歲阿嬤慘遭撞飛躺路中。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市前鎮區二聖二路13日上午8點25分，發生一起令人心驚的車禍事故，1名33歲許姓男子騎乘機車行經該路段時，因一時分心低頭查看腳踏板，未注意前方路況，抬頭時驚見前方有1部3輪自行車，急忙煞車仍來不及，直接撞上86歲邱姓女自行車騎士。碰撞力道將邱姓阿嬤撞倒在路中央，痛得無法自行起身。

警消接獲報案後迅速到場處理，發現受傷的邱姓阿嬤倒臥在地，頭部與肩部有多處擦挫傷，救護人員立即進行初步處理，並將她緊急送醫救治，所幸無生命危險；同時，許姓機車騎士因手部與腳部受傷，也自行就醫。現場好心路人見狀，立即放置三角錐警示後方來車，以避免二次事故發生。

廣告 廣告

警方調查後表示，雙方肇事駕駛均無酒精反應，初步判定事故原因是許姓男騎士未注意車前狀況，導致追撞邱姓阿嬤，事故責任將由交通大隊進一步分析判定。許姓騎士事後也表示，事發當時只是在查看腳踏板，未料前方有自行車，造成意外發生。此事件提醒所有騎士，騎乘機車時務必專注前方路況，避免因短暫分心釀成嚴重傷害。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪

好市多假日塞爆！新竹人曝「1方法」找到車位 網驚：不要講出這秘技

宋仲基「捧香菜多力多滋」在台北街頭燦笑 蔡英文轉發大讚：選得好