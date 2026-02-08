高雄男侵入住宅「強制猥褻」弱勢女 不服上訴下場慘了

女子在家中，遭到鄰居男子強制猥褻。（示意圖／翻攝自Pexels）





高雄一名女子A女於2023年遭到侵入住宅的男子B男強制猥褻得逞。全案經橋頭地院審理後，一審依強制猥褻罪，判處B男有期徒刑1年8月，他不服再上訴，高雄高分院撤銷原判決，改判3年2個月有期徒刑。

根據判決書記載，A女警詢時證稱，鄰居B男未經同意進入她家，然後就靠近她要摸她胸部，但她伸手抵抗拒絕，就這樣互相推來推去10秒左右，當她呼叫弟弟的名字，B男就立刻跑走，後來就在弟弟的陪同下，去警察局報案。

B男則辯稱，A女家是雜貨店，他當天去買金紙，不承認侵入住宅與觸摸A女胸部，也對A女證詞的證據力感到質疑。

高雄高分院法官認定，A女具備行為能力，不影響證詞的證據力，B男利用對方身心弱勢，嚴重侵害A女性自主權，且犯後態度不佳，改判3年2個月有期徒刑。全案可上訴。

