高雄男倒臥交流道閘道遭3車輾斃 1駕駛衰涉肇逃：不知撞到人

50歲男子倒臥在匝道前便道，遭到3車經過輾斃。（圖／翻攝記者爆料網）

高雄市國道1號中正交流道北上匝道口，昨（6）日深夜發生一起死亡車禍。一名50歲高姓男子不明原因倒臥在匝道前便道，在光線昏暗情況下，接連遭3輛轎車碰撞或輾過，當場死亡。警方調查後，將3名肇事駕駛依過失致死罪嫌移送法辦，其中首輛撞擊車輛更涉及肇事逃逸，依法恐被吊銷駕照，終身不得再考領。

警方指出，事故發生於昨晚11時21分，苓雅警分局接獲通報後，隨即派員前往處理。經查，死者為50歲高姓男子，事發時疑似突然自路旁竄出，徒步橫越中正交流道東側便道，隨後在北上匝道口前倒臥路面。

廣告 廣告

警方調閱監視器畫面發現，高男倒臥後，先後遭57歲王姓男子、22歲方姓男子及52歲連姓男子駕車輾過。由於事發地點位於匝道口，夜間照明不足，加上車速與視線受限，3輛車皆未能及時發現路面異狀。救護人員到場時，高男已無生命跡象，確認當場死亡。

初步調查顯示，3名駕駛均疑似未注意車前狀況而肇事，詳細肇因與責任歸屬，仍有待交通大隊進一步分析釐清。警方訊後，已依過失致死罪嫌，將3人移送高雄地檢署偵辦。

其中，首輛撞擊高男的王姓駕駛，於事故發生後未停車查看，逕自駛離現場。警方認定其行為涉及肇事逃逸，除依道路交通管理處罰條例，開出新台幣3千元以上、9千元以下罰鍰外，因事故造成他人死亡，最重恐遭吊銷駕駛執照，且終身不得再考領，同時另涉刑責，已一併移送地檢署偵辦。對此，王男向警方表示，當時天色昏暗，只感覺車輛有輕微頓挫，並不知道撞到人。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

許瑋甯哽咽談往事「被問楊丞琳閨密情」 頓3秒尷尬回應了

不是漂亮、年輕！律師曝女性離婚「最重要底氣」：隨時能轉身離開

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費