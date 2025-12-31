高雄男出獄不到5個月砍老闆全家 殺人未遂罪起訴

（中央社記者洪學廣高雄31日電）有毒品、竊盜前科的高雄陳姓男子出獄後不久在大寮區一間工廠擔任雜工，但他因向楊姓老闆討錢不成，竟半夜持刀闖入老闆住處砍傷一家3口。雄檢依殺人未遂罪起訴，建請重判。

高雄地檢署起訴書指出，45歲陳男民國106年起因陸續犯下竊盜、毒品等罪鋃鐺入獄，並在服完刑期後於今年5月出獄，之後便在大寮區一間工廠受僱當雜工。

不料，陳男今年10月27日因向楊姓老闆要錢不成，便於當晚11時許拿了一把美工刀潛入工廠，他見老闆夫婦睡在工廠內的房間，直接揮刀朝楊男頸部揮砍，楊男因劇痛驚醒後徒手阻擋，期間又被砍傷臉部、肩膀及手掌。楊妻手掌也被劃傷。

楊男12歲兒子為將陳男引出房間，在辦公室持球棒敲打地面，不料陳男因此開始追砍楊男兒子。直到楊妻報警，陳男才趕緊從工廠逃跑。楊男重傷送醫後，經搶救幸撿回一命。警方事後則循線將陳男逮捕到案。

高雄地檢署偵查時，檢方審酌陳男出獄不到5個月就再犯此案，且手段變本加厲，顯見法治觀念薄弱，全案偵結後依殺人未遂等罪起訴，並建請高雄地方法院從重量刑。（編輯：李淑華）1141231