高雄男半夜潛南橫公路工地「偷柴油」喊冤 法官調GPS一槍斃命

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名劉姓男子發現南橫公路修路，工地入夜後人煙稀少，因此去年2月底，趁著深深夜時分，駕駛貨車進入工地，然後將工地內的怪手和貨車內約1000公升柴油全部抽光，得手後留著「自用」。不過最後仍東窗事發，但劉男被逮後耍賴辯稱「車子是借給客戶開」。不過結果法官調出GPS衛星定位紀錄，當場讓劉男行蹤百口莫辯，最終依竊盜罪判處他8個月有期徒刑定讞。

判決指出，高雄市桃源區台20線（南橫公路）臨105便因為山坡常有落石，公路局找來廠商進駐施工，沒想到劉男卻發現這是個竊取油品的好機會，去年2月27日凌晨，便駕駛小貨車前往該工地。檢警調查，劉男當晚進入工地後，看見現場的許多怪手、大貨車無人看管，於日就大喇喇的拿著工具「抽油」，一口氣將怪手及大貨車內約1000公升、市價約3萬元的柴油全部抽走。

工地人員翌日發現遭竊於是報案，警方也循線逮到劉男，但他卻大聲喊冤辯稱，案發當時他不在現場，車子當天交給客戶開去試車，客戶開去哪裡他完全不知情，否認行竊。

不過，一審橋頭地院法官調閱劉男貨車的GPS衛星定位紀錄，發現案發當時，車子就是劉男開進工地現場，法官也指出，如果是「客戶」開去偷油，得手後照邏輯應開會開去別的地方「藏油」，再把空車開回來還給劉男。

不過GPS軌跡顯示，該輛車都沒有中途停留跡象，從頭到尾都是劉男在開，因此依竊盜罪判處劉男徒刑8個月。劉男不服提出上訴，高雄高分院合議庭也未採信他的辯詞，駁回上訴，維持原判決，全案定讞。

