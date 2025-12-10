高雄男台語「怒吼7字超毛」捅死檳榔攤闆娘！行凶動機疑曝光

社會中心／巫旻璇報導

高雄市鳳山區光遠路一處檳榔攤今（10日）上午7點多發生命案！46歲呂姓男子疑因與老闆娘的兒子牽涉債務問題，清晨持刀到場討說法，沒想到與68歲王姓老闆娘爆發激烈爭執，情緒失控下竟揮刀攻擊，老闆娘倒臥血泊、當場失去生命跡象，送醫仍不治身亡。





高雄市鳳山區一間檳榔攤今（10日）上午一名呂姓男子突然持刀闖入，對老闆娘猛烈刺殺，現場傳出她淒厲呼救聲。警方獲報迅速到場將嫌犯制伏，但女闆娘已倒地失去生命跡象，送醫搶救宣告不治。根據《ETtoday新聞雲》報導，從監視器畫面可見，呂男犯案後步態不穩、跛腳匆忙離開現場，鞋上還沾著血漬，之後鑽入攤旁草叢企圖藏匿。更有目擊者透露，事發當下男子手上還握著滴血的刀，嘴裡以台語怒吼「還不趕快拿出來！」，發現遭旁人注意後立刻轉身逃逸，並把凶器丟進水溝。

警方循線搜索，很快就在草叢內找到躲藏的呂嫌，剛開始呂男否認涉案，但鞋子上的血跡成了關鍵破綻，在員警追問下最終承認砍人。警方初步調查，呂男多年前曾協助老闆娘之子籌交保金，近日突然想起這筆「舊債」，因此上門討錢，卻因口角升高釀成凶案。目前警方已將呂嫌帶回偵訊，全案仍在深入調查中。

