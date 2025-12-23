高雄男吃霸王餐稱湯裡有蟑螂！還痛毆麵店7旬老闆娘

高雄市前鎮區瑞發街一間麵店19日中午發生一起嚴重傷害案件。根據警方調查，42歲謝姓男子於中午時分到該麵店點了一碗豬血湯，當時表示沒有帶錢付帳。72歲陳姓老闆娘請他回家拿錢，謝男雖然不悅但仍離開並返回付清餐費。

然而事件並未就此結束。謝男在離開約半小時後，再度返回店內，手持只剩兩塊豬血的碗，向陳姓老闆娘表示湯內有一隻蟑螂，要求退還餐費。陳婦查看後拒絕退費，雙方因此發生爭執。過程中，謝男竟對年邁的陳婦動手施暴，造成她臉部挫傷並引發腦震盪症狀。

廣告 廣告

陳婦女兒事後在社群平台Threads發文，表達對此事的憤怒。她指出，蟑螂屍體通常會浮在湯的表層，質疑為何會在吃到只剩兩塊豬血、連湯都沒有的情況下，才發現有蟑螂。她強調，不論爭執原因為何，都不應對一位70多歲的老人家動手施暴。

受害的陳姓老闆娘在事發後出現腦震盪症狀，包括暈眩和嘔吐，甚至因為心理創傷而不敢繼續營業。陳婦女兒表示，發文並非為了博取同情，而是希望獲得公道，並指出謝男至今仍未出面道歉。

前鎮警分局瑞隆派出所於當日中午12時許接獲報案，立即派遣警力前往現場處理。陳婦在送醫治療後，持診斷證明書向警方提出傷害告訴。警方隨即成立專案小組，透過調閱周邊監視器畫面進行追查，於當天傍晚5時許成功查獲謝姓男子。

經警方偵訊後，謝男因涉嫌傷害罪被移送高雄地方檢察署偵辦。此案凸顯了消費糾紛演變為暴力事件的嚴重性，也引起社會對於保護高齡商家的關注。

更多品觀點報導

台鐵站務員遭揮拳襲擊！男子逃票被抓包暴走攻擊

男幫打蟑螂竟偷拍內褲還問「是色誘我嗎」判賠12萬

