高雄男商家外玩火倒膠水 警依放火未遂罪送辦

（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄一名男子日前被人發現在商家前盆栽點香倒膠水，遭員工當場喝止。由於涉及公共安全，警方獲報逮捕涉案顏姓男子，查扣打火機、水管膠合劑等，全案依放火未遂罪送辦。

有民眾在網路社群Threads發文指出，有人在木頭椅子「佈陣玩火」，倒膠水在門口羅漢松整顆樹上包含葉子及根部，接著在門口不知道燒什麼，最後還朝著樹燒香拜拜。

高雄市政府警察局新興分局今天上午說明，24日晚間9時許獲報前金區新田路巷弄有男子疑在路旁盆栽點火，經鑑識人員到場查看，該處疑有線香點燃痕跡。所幸在旁商家員工機警發現，並在第一時間喝斥阻止，犯嫌隨即逃離並未釀災。

新興分局接獲報案後組成專案小組查緝，透過科技偵查手段，於當晚11時許在苓雅區某超商緝獲33歲顏男到案，現場查扣打火機3個、水管膠合劑1瓶等涉案證物。全案調查後，依涉嫌刑法173條放火未遂罪偵訊，並移送高雄地檢署偵辦。（編輯：黃名璽）1141226