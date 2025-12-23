高雄男喊炸機場被逮！四叉貓挖出他黑歷史 台大發雞排也參一腳

社會中心／游舒婷報導

張文攻擊事件引起社會動盪，讓人擔心是否會引發後續模仿效應，一名蘇姓男子在事後稱此案是他主導、張文是他底下的人，甚至揚言要炸毀小港機場，後來遭到警方逮捕。四叉貓在臉書上發文，發現該名男子過去有多項黑歷史。

蘇男在網路上發布貼文威脅炸毀小港機場被逮。（圖／翻攝畫面）

張文犯下隨機殺人案造成4死11傷，成了社會的創傷，後續有許多模仿行為出現，一名蘇姓男子更是在網路上發文，不僅稱自己是張文、鄭捷的首腦，還附上爆裂物的照片，揚言在小年夜炸毀小港機場、鳳山新城，引起恐慌，在22日下午被警方拘提到案，落網後他聲稱，自己僅僅是發洩情緒，並沒有要真的攻擊。案經高雄地檢署複訊後，向法院聲請羈押獲准。

廣告 廣告

對此，網紅「四叉貓」劉宇在臉書上起底該名蘇姓男子，包括過去他也曾在中職棒球場鬧事、2016年也曾因在臉書發布恐嚇貼文遭到逮捕，而這僅僅是眾多黑歷史中的其中兩項。

除此之外，先前有台大大氣系學生預測颱風假失準，承諾要發放雞排，現場排隊的民眾就包括蘇男，當時他還露臉接受媒體訪問。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

跟風張文「嗆炸機場」遭起底！他非首次犯案…9年前揚言：會橫屍遍野

喊「炸小港機場」雞排哥長相曝！唱過選秀節目、中職黑名單：坦言就想紅

30歲高雄男揚言「炸小港機場」！檢方複訊聲押理由曝

張文隨機砍人 大咖女星：道德淪喪！發文痛批「該死的不槍斃」

