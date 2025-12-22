高雄男喝醉持滅火器亂噴.砸車 警獲報壓制逮捕

南部中心／呂彥頡 高雄報導

高雄鳳山區保泰路上，一名22歲有傷害以及詐欺前科的男子，21日凌晨喝醉後持滅火器沿街亂噴，緊接著有拿著鐵棍狂砸路邊汽機車，警方獲報到場後將他逮捕，發現他早就是地方上頭痛人物，附近居民擔心北捷事件重演，希望法官可以將他羈押，不要讓悲劇重演。

高雄男喝醉持滅火器亂噴、砸車 地方頭痛人物！警獲報壓制逮捕

22歲前科男酒後失控，在高雄鳳山巷弄內持鐵棍隨機砸車。（圖／翻攝照片）

凌晨時分，巷弄內一名男子手拿滅火器，沿路走沿路噴，瞬間煙霧瀰漫，緊接著他將滅火器隨手一丟，另一手則是拿著長長的鐵棍，將停在一旁的機車後照鏡全部打爛，巨大的聲音引起民眾注意，警方獲報到場後，立刻進行壓制。這位22歲的男子渾身酒味，早已喝茫的他還企圖抵抗，但最後還是遭到上銬逮捕。高市警五甲所副所長陳諺陞：「不停激動嘶吼為保護公眾安全，員警對其施以強制力，並帶返所保護管束。」

高雄男喝醉持滅火器亂噴、砸車 地方頭痛人物！警獲報壓制逮捕

男子凌晨隨機砸巷弄汽機車，民眾擔心熱是白天恐怕攻擊人。（圖／翻攝照片）

酒後失控大鬧鳳山區保泰路巷弄，沿途不僅轎車板金被打凹、路邊反光鏡也遭殃，至於機車的後照鏡有的被打飛，有的玻璃碎裂，附近居民人心惶惶，就怕類似北捷攻擊案再次上演。附近居民：「現在就人心惶惶，就是台北的那個出了事，現在又在高雄這樣。」附近居民：「就像台北那樣不會恐怖嗎，這要關起來這個這人太危險。」警方說，這名男子有傷害以及詐欺前科，早就是地方上頭痛人物，這次酒醉鬧事，第一時間已經將他進行管束，但居民憂心的是，沒有遭羈押的他，會不會下一次就是隨機攻擊路人，釀成悲劇。

