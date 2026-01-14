高雄男因噪音持刀殺鄰夫妻不認罪 二審仍判死

兇手吳龍滿一審判處死刑。（圖／東森新聞）





2023年因為鄰居噪音糾紛，闖入樓上住家，當著2名幼童面前殺害年輕夫妻，兇手吳龍滿一審判處死刑，高雄高分院二審最新判決，認為他預謀殺人、手段殘忍，且毫無悔意、無教化可能，二審維持原判。

2023年9月因為嫌樓上鄰居太吵，持刀闖入鄰居家中，當著2名幼童面前殺害年輕夫妻，兇手吳龍滿預謀殺人，手段殘忍，而且犯後毫無悔意，一審遭判處死刑，上午高雄高分院二審宣判，駁回上訴，維持原判。這起駭人聽聞的兇殺案，當時震驚社會，2名目睹至親遭殺害的幼童被迫轉學，至今還在療傷。

高雄高分院庭審期間，兇手吳龍滿一度冷血要求2名幼童出庭作證，讓家屬氣憤又心疼，最後因為孩子情緒不穩而作罷，法官認為他毫無悔意，甚至對鑑定人員及死者家屬嗆聲，已經沒有更生及再社會化的可能，維持一審原判，依殺人罪判處死刑，並褫奪公權終身。

