高雄男大生勇救遭怪男爆打老夫妻 擒人畫面成流量密碼警將公開表揚

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞行人70歲林姓男子及其妻子，竟揮拳暴打林男，妻喊救命，簡姓男大生路過相救，和馬男扭打負傷將他壓制扭送警方；簡男英勇事蹟畫面被PO網成流量密碼，影片超過9.7萬人按讚；警方指簡男見義勇為，共同打擊犯罪，將公開表揚。

就讀中部某大學資工系的簡姓男大生（21歲）今天上午出面接受媒體採訪，雖已事隔2天，但雙手和臉部仍貼著紗布，臉上還看得到動手打人的馬姓男子（55歲）留下的指甲抓痕及用安全帽K他留下的傷勢。

簡男陳述事發經過，指前天下午4時許騎機車載女友看醫生，路過楠梓區惠民捷道人行道時，見馬姓男子動手打老先生，他見老先生滿臉是血，先請女友報警，由於老先生看起來很需要幫助，加上他們呼救聲太大了，自覺如果不過去有點過意不去。

簡男指出，當時他先上前想幫老先生擋一下，請對方（指馬男）冷靜不要亂來，結果對方走過來打他，當下他立即反應先將馬男壓制在地，壓了近10分鐘警方到場。

楠梓警分局指出，前天下午在楠梓區惠民捷道往楠梓新路上發生衝突事件，一對林姓夫妻遭騎單車逆向的馬姓男子毆打，夫妻驚慌失措之際，幸有熱心名眾簡姓大學生挺身而出，迅速壓制嫌犯，幸未造成更多傷害。

警方表示，簡姓大學生見義勇為行為，不懼危險迅速阻止並壓制馬姓犯嫌，讓傷害減到最小，簡同學雖也負傷，但共同打擊犯罪、維護治安英勇的事蹟，警方將予以公開表揚。

警方指出，警方已受理三方互提傷害告訴，由於依簡男及林男夫妻等3人屬於正當防衛，將依據事證報請檢察官據以偵辦；同時將強化各人行道巡邏，確保民眾安全。

馬男惡行遭起底，曾因行車糾紛持磚塊叫囂；環保局證實馬男為楠梓分隊清潔隊員工，認其行事不當，將送職工考核會議處並先暫停勤務執行。

