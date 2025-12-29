高雄男大生嗆「燒毀加油站」！高市警拘提依恐嚇公眾罪送辦

高雄林姓大學生社群平台揚言「燒毀加油站」，遭拘提到案。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 北捷隨機砍人案釀重大傷亡，導致全台人心惶惶，網路上更湧現大量恐嚇言論，高雄25歲林男昨日在社群平台怒嗆要燒毀加油站，檢警隨即將林男拘提到案，全案依涉犯恐嚇公眾罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

高雄市警察局鼓山分局指出，25歲林男涉嫌昨日清晨，在個人社群平台PO文揚言「燒毀加油站」，被師生發現過激留言，立刻向警方報案，由於該言論恐造成社會大眾不安與恐慌等內容，警方立刻成立專案小組依法偵辦。

警方指出，林姓男大生供稱面臨學業可能延畢等壓力，曾有就醫紀錄，同時警方發現林男曾在手機遊戲中與6名網友爭吵嗆聲，為防範林男付諸行動，因此將其拘提到案，男大生否認會採取行動，只是網路宣洩情緒。

鼓山分局呼籲，民眾切勿以惡意或恐嚇性言論影響公共安寧，並提醒民眾外出應提高警覺、留意周遭環境，若發現可疑人、車或異常狀況，請撥打「110」通報警方，以保護自身安全。

