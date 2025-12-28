高雄男大生延畢壓力大 網路宣洩嗆燒加油站被拘提

高雄男大生網嗆燒加油站，及時被警拘提，將予以強制就醫。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕台北捷運攻擊事件釀重大傷亡，恰巧接近跨年活動，因應2026年跨年活動人潮，防制恐攻或仿效行為，高市警方將於12月29日晚上舉行大型防制恐攻演練，演練前接獲報案，指某大學1名男大生網嗆燒加油站，檢警今天及時將他拘提。

據了解，該名男大生面臨可能延畢等壓力，身心俱疲，並曾有就醫紀錄，日前在社群網站留言欲燒加油站，被師生發現過激留言，立刻向警方報案。

高市警方查出男大生住鼓山區，也查出他曾上手遊、和6名網友爭吵嗆聲，為防範他攻擊加油站，警方今申請拘提男大生獲准，將他帶回偵訊，男大生否認會採取行動，只是網路宣洩情緒。

據了解，男大生母親為兒子求情，表示兒子因學業問題承受壓力，曾接受諮商及就醫，但不至於會有攻擊行為，希望獲得原諒，警訊後將對男大生強制送醫鑑定、治療，聯合校方持續追蹤、輔導他。

