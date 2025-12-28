高雄男大生社群揚言「燒毀加油站」慘了 被警拘提偵辦

即時中心／徐子為報導



一名25歲林姓男大學生，昨（27）天涉嫌在網路社群平台發布「燒毀加油站」等言論，經檢警偵辦，林男在高雄鼓山區住家遭警方拘提到案；全案依涉犯恐嚇公眾等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。





據了解，該名男大學生面臨學業可能延畢等壓力，並曾有相關就醫紀錄，日前他在社群平台留言欲燒加油站，被師生發現，立刻向警方報案。

高雄警方循線追查，發現林男生住鼓山區，也查出他過去曾在手遊與6名網友爭吵嗆聲。為防範他進一步動手，警方今申請拘提男大生獲准，將他帶回偵訊。林男則否認打算採取行動，只是在網路宣洩情緒。

高雄市警察局鼓山分局員警今說明，25歲林男涉嫌昨天清晨6時許，在個人社群平台發布恐造成社會大眾不安與恐慌等內容；警方當天中午12時許獲報，立刻成立專案小組偵辦。

警方指出，昨下午5時許持檢察官核發拘票，前往林男住處將他拘提到案，全案依恐嚇公眾罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

鼓山分局呼籲，民眾切勿以惡意或恐嚇性言論影響公共安寧；另外，提醒民眾外出時，應提高警覺、留意周遭環境，若發現可疑人、車或異常狀況，請撥打「110」通報警方，以保護自身安全。

