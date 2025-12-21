高雄男大生脆上揚言「下一個地點高雄車站」 檢警調火速逮人下場出爐

北車恐攻事件引發民眾恐慌，各地警力均在交通樞紐加強戒備。資料照片

台北車站及南西商圈19日發生震驚社會的隨機殺人事件，當天深夜竟有人在社群平台發文稱「張文我兄弟」，表示屬同一組織，他會在張文死後繼續未完成任務，並預告「下一站高雄」等，引發群眾恐慌。高雄檢警調獲報後查出發文者為一名陳姓男大生，昨天下午迅速將他拘提到案，陳男辯稱發文目的是要「提醒大家注意」，但檢方認為他涉犯恐嚇公眾安全罪嫌重大，訊後諭知5萬元交保。

男大生在脆上留言涉嫌恐嚇公眾。資料照片

27歲逃兵通緝犯張文前天傍晚在北車周邊發動無差別恐怖攻擊行動，造成4死11傷慘劇，不料案件發生後不久，社群平台Threads上竟出現署名「nvlw6wyef8rc5」的網友發文，囂張宣稱「張文是我兄弟」，並自爆兩人屬於同一組織，更揚言：「今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待，社會病態交給我們來重整。」等，雖然發布5分鐘後即刪除，但已被大批熱心網友截圖舉報。

橋頭地檢署檢察長張春暉據報後，隨即指派主任檢察官蘇恒毅與檢察官蔡婷潔，指揮法務部調查局資安工作站、高雄市調查處鳳山站及高雄市刑大科偵隊成立專案小組，針對發文者IP追查身份，查出為一名陳姓男大生。

專案小組昨天下午前往陳男住處搜索並他拘提到案，陳男看到檢警上門當場腿軟，辯稱他發文的目的只是為了「提醒大家注意」，張文的同夥接下來可能會轉移作案地點到高雄車站，因此開了一個假帳號留下警語。陳男也坦承他根本不認識張文，更不是什麼同一組織成員等。檢察官訊問後，認為陳男涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌重大，諭知以新台幣5萬元交保。

橋頭地檢署指出，台灣高檢署現已責成各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組，橋頭地檢署也與轄區警、調、廉、移民署建立聯繫平台，隨時分享情資以預防犯罪，嚴正呼籲民眾切勿在網路或社群媒體留言或轉傳任何恐嚇公眾安全的言論，避免造成民心恐懼及影響社會安定，否則將面臨法律嚴厲制裁。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



