高雄男子公園埋毒交易 緝毒神犬助挖百顆大麻菸彈

（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄警方查獲某販毒集團利用將毒品埋在偏僻公園，並傳送經緯度給買家方法交貨。警方逮捕埋毒陳姓犯嫌，並出動緝毒犬「可樂」協助挖出192顆大麻菸彈，效率之高令人佩服。

高雄市政府警察局刑事警察大隊緝毒專責隊偵六隊日前調查毒品案時，從藥腳購毒管道溯源，發現有毒品前科的28歲陳姓男子在網路販毒，當吸毒者於通訊軟體下單付款後，集團即告知毒品埋藏地點的經緯度，讓買家自行挖掘取貨，以達成「死轉手（未碰面秘密地點交換物資）」目的，並增加吸毒者類似挖寶樂趣。主要交易地點均在台南、高雄偏僻公園。

高市刑大今天上午召開記者會指出，警方聯合高雄仁武警分局共組專案小組，經蒐證事證明確後，隨即報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦。檢警11月下旬跟監陳男前往仁武區一處公園，發現他當時已埋完一批毒品，待其返回轎車邊時，埋伏警力一擁而上當場逮捕，並在身上查扣大麻菸彈及鏟子1支，全案依法帶案偵辦。

專案小組逮捕陳嫌後，再度借提陳嫌前往公園挖掘毒品，高雄刑大大隊長鄢志豪為達成挖掘效率及精準，指示特向保三總隊申請支援緝毒犬，並由綽號「可樂」緝毒犬上陣。

訓練有素的緝毒犬如同雷達精準定位，嗅到毒品味道隨即趴下做挖掘狀，警方只要一開挖就能發現毒品，隨即重複此模式在公園內10多處挖出192顆大麻菸彈，初估市價共新台幣60萬元。「可樂」的高效率也讓辦案人員十分激賞歡呼，現場氣氛如同中樂透一般。

警方指出，陳男訊後遭依毒品等罪移送至高雄地檢署，檢方複訊後聲請羈押獲准，全案仍在向上溯源擴大偵辦，釐清毒品來源中。

高市刑大說明，今年1至11月底查扣各類大麻成品重量64.7公斤。警方將持續加強查緝製造、運輸及販賣等上游毒梟，蒐集毒品情資，強力掃蕩栽種大麻案件，防堵大麻毒害國人健康。（編輯：謝雅竹）1141212