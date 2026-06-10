高雄男子因噪音持刀殺鄰居夫妻一、二審均判死刑 最高法院撤銷發回

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高雄苓雅區男子吳龍滿懷疑樓上羅姓夫婦製造噪音，涉嫌持刀殺害羅姓夫妻，一、二審均判處吳男死刑，褫奪公權終身。最高法院今天（10日）撤銷原判決，認為一審並未認定吳男殺人動機，二審認定吳男預謀殺人但與卷證資料不符，發回高雄高分院更審。

高雄苓雅區男子吳龍滿（中）懷疑樓上羅姓夫婦製造噪音，涉嫌持刀殺害羅姓夫妻，一、二審均判處吳男死刑，褫奪公權終身。（中央社資料照）

吳男於民國112年9月間懷疑樓上羅姓夫妻製造噪音，持刀當著羅姓夫妻稚子的面，先後殺害35歲羅男妻子及36歲羅男，事後到萬大大橋高雄端橋下棄置犯案凶刀與衣服，最後在屏東落網。高雄地檢署認為吳男手段凶殘、毫無悔意，依殺人罪嫌起訴，並建請法院判處死刑。

廣告 廣告

高雄地方法院指出，吳男為事先預謀、出於殺人直接故意、手段殘忍，且無證據證明吳男罹有精神疾病，認定吳男犯兩個殺人罪，均處死刑，應執行死刑，褫奪公權終身。高雄高分院二審認為原審認事用法並無不妥。吳男提起上訴。

最高法院認為，一審並未認定吳男殺人動機，二審認定吳男預謀殺人但與卷證資料不符，此外，精神鑑定部分根據卷證資料，吳男不是不能做相關鑑定，由於這項部分必須符合113年度憲判字第8號判決的要求，因此撤銷原判決，發回高雄高分院更審。

責任主編：于維寧