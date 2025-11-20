高雄男子情緒失控持刀嚇壞鄰居！警方及時制止無人受傷

高雄市前鎮區今（20）日下午驚傳持刀事件，一名47歲蕭姓男子疑因情緒不穩，手持刀械在鎮東一街上四處走動，還對一名老婦人大聲咆哮，所幸警方及時趕到，在無人受傷的情況下化解危機。

高雄市前鎮區今（20）日下午驚傳持刀事件，一名47歲蕭姓男子疑因情緒不穩，手持刀械在鎮東一街上四處走動，所幸無人受傷。（圖/翻攝畫面，下同）

前鎮分局草衙派出所於下午4時許接獲民眾報案，指稱鎮東一街有男子情緒狀況不佳，手持刀械在道路上走動，警方立即派遣警組趕赴現場處理。

到場後，員警發現蕭男手持刀械，為避免其自傷或傷及他人，立即出聲喝斥要求蕭男放下刀械。在警力戒護下，蕭男最終放下刀械，由家人陪同就醫，現場所幸無人受傷。

蕭姓男子（黑衣）手持刀，鄰居嚇得趕緊報案。（圖／翻攝照片）

根據目擊者拍攝的影片，蕭男手持刀械走到巷口，對一名老婦人大聲咆哮，讓周圍鄰居驚慌不已，紛紛呼籲趕快報警。隨後，蕭男又轉向另一名男子繼續怒吼，儘管家人試圖上前安撫，但未能有效控制其情緒。警方及救護人員於下午4時許趕到現場，成功化解危機。

案發現場。（圖/翻攝畫面）

警方表示，本案將依違反《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」及《社會秩序維護法》第63條「無正當理由攜帶危險物品」等相關規定進行調查，並移請高雄地方檢察署偵辦。

前鎮分局呼籲民眾，遇有任何狀況應保持理性平和態度，循合法途徑解決問題。警方強調，對於任何滋事違法或脫序行為，將強勢執法、絕不寬貸，以維護社會治安與民眾安全。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

