高雄男子深夜倒臥匝道 遭3車接連輾斃

高雄市中正路交流道發生死亡車禍，行人倒臥匝道遭3車輾斃。（圖：苓雅警分局提供）

高雄市苓雅區昨天（6日）深夜11點左右發生一起事故，50歲高姓男子徒步橫跨中正路交流道東側便道，突然倒臥在北上閘道口，慘遭3輛自小客車輾斃。3名駕駛都沒有酒駕，但其中一人涉嫌肇事逃逸，將處3000元到9000元罰鍰，並吊銷駕照，不得再考照。

高雄市苓雅警分局表示，高姓男子深夜徒步走到中正路交流道北上匝道口並倒臥在路中。57歲王姓男子、22歲方姓男子、52歲連姓男子開車想上交流道，車輛卻相繼輾過高姓男子，其中方姓男子開著休旅車察覺車子輾過異物，停車查看，驚見撞到人，嚇得報警處理。

警方到場時，高姓男子已經明顯死亡，經調閱監視器影像追查，初步分析事故原因是3名駕駛沒有注意車前狀況，至於詳細的肇事責任，將交由交通大隊進行分析研判。3名駕駛在警詢後，將依過失致死罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。

另外，王姓男子撞擊後駛離，違反道路交通管理處罰條例第62條第3項、第4項，處3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，不得再考領；王姓男子違反刑法第185條之4肇事逃逸罪，將移請地檢署偵辦。