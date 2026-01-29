高雄男子燃放鞭炮毀車 遭警逮送辦

（中央社記者張已亷高雄29日電）許姓男子疑因與人糾紛，朝對方高雄旗山區住家擲石塊遭提告，後因收到法院文書心生不滿，欲找對方理論未果，涉嫌燃放鞭炮毀損對方家屬車輛。警方今天逮捕許男，依毀損等罪嫌送辦。

高雄市政府警察局旗山分局員警表示，昨晚11時許接獲通報，泰安街有人涉嫌毀損車輛並施放大量鞭炮，造成1部車輛後擋風玻璃毀損，現場因鞭炮餘熱一度復燃。

警方表示，火勢已由警消共同撲滅，後續由偵查隊及鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器畫面。今天上午11時許，警方逮捕年約37歲的許姓男子，詢後依毀損等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方告訴中央社記者，許男到案稱，因與張姓男子有糾紛，曾投擲石塊砸毀對方住家遭提告，後續收到法院文書後心生不滿，昨晚到張男住家，欲與對方理論未果，才燃放鞭炮毀損張男家屬車輛。（編輯：黃世雅）1150129