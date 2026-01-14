高雄男子遭鐵捲門夾困當場無生命徵象

高雄市左營區鼓山三路14日上午發生男子遭鐵捲門夾困身亡事故，警方於現場拉起封鎖線進一步調查釐清事故發生原因。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市左營區今（14）日上午發生一起死亡意外，高雄市警察局左營分局於上午7時47分接獲民眾報案，指稱左營區鼓山三路有一名男子卡在鐵捲門內，疑似受困無法脫身。

警消人員獲報後立即趕赴現場，經查為一名張姓男子，初步研判疑似在操作電動鐵捲門時不慎遭夾困。救護人員到場後隨即進行急救與生命徵象檢視，惟張男已無生命徵象，未送醫。

警方隨即於現場拉設封鎖線同時通報鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器畫面，以釐清事發經過。相關單位亦已依規定完成通報，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。